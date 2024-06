Quali recap: Charles sesto, Carlos settimo

A poco più di tre ore dalla fine della Sprint Race le vetture tornano in pista per definire lo schieramento di partenza del Gran Premio di domani alle 15. L’aria è a 22 gradi, l’asfalto a 36.

Q1. Carlos va in pista con gomme Medium usate ma rientra subito al box per montare Soft nuove. Charles va sceglie direttamente questa soluzione. Il monegasco ottiene 1’35”980, e poi 1’35”733. Sainz torna in pista e fa 1’34”970, mentre Leclerc monta un nuovo treno di Soft e passa il turno al pari del compagno in 1’34”797.

Q2. Charles va in pista con le Soft usate del Q1 e ottiene 1’35”131, mentre Sainz finisce in testacoda all’ultima curva e tocca le barriere. È bandiera rossa anche se lo spagnolo riesce a ripartire e a tornare al box dove la vettura viene risistemata per continuare la sessione. Si riprende con poco meno di sette minuti a disposizione. Entrambe le Ferrari montano gomme Soft nuove: Carlos ottiene 1’34”368, Charles 1’34”399 ed accedono al Q3.

Q3. Nell’ultima fase sia Carlos che Charles possono contare su due treni di gomme Soft nuove. Lo spagnolo ottiene 1’34”726, il monegasco 1’34”729. Al secondo tentativo entrambi si migliorano, Leclerc scende a 1’34”289, Carlos a 1’34”297, ma sul filo dei millesimi devono accontentarsi della sesta e della settima piazza. Dovranno rimontare anche nel Gran Premio di domani.