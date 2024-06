Charles: “Fondamentale trovare subito le giuste sensazioni”

Charles Leclerc ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa allo Shanghai International Circuit, dove la Formula 1 torna dopo cinque anni di assenza: “Non vedo l’ora di scendere in pista qui. Ho corso solo due volte a Shanghai ma trovo il tracciato molto interessante, perché in diversi punti si può scegliere tra più linee e questo permette, specialmente in gara, di avere più opzioni per effettuare sorpassi”.

Sessanta minuti chiave. Il monegasco ha parlato dell’intenso weekend che aspetta la squadra: “Come sempre quando c’è la Sprint bisogna fare in modo di avere le giuste sensazioni fin dai primi giri. Ci saranno solo sessanta minuti di prove libere e a fare la differenza sarà il lavoro di preparazione fatto a casa – ha detto Charles –. Sono convinto che ci possiamo giocare delle buone carte qui in Cina ma per riuscirci bisogna essere avanti sulla griglia di partenza”. Charles a tal proposito ha detto di aver lavorato anche su quello che è stato un punto debole nelle ultime due gare: “Nelle analisi abbiamo curato particolarmente l’aspetto legato alla preparazione del giro veloce in qualifica, nel quale sia io che Carlos abbiamo faticato compromettendo il nostro giro secco. È vero però che sono io ad essere stato più penalizzato. Crediamo di avere trovato delle soluzioni e non vedo l’ora di poter verificare se siamo, come credo, sulla strada giusta. Se sarà così possiamo avere ambizioni legittime per il resto del weekend”.