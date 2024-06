Carlos: “Dobbiamo continuare il nostro trend positivo”

Carlos Sainz ha incontrato la stampa nel paddock di Montreal, dove si è detto determinato a continuare il buon momento di squadra che si è visto nelle ultime gare: “Credo che negli ultimi Gran Premi abbiamo sempre messo in pratica una esecuzione molto buona la domenica, nella quale abbiamo massimizzato il potenziale del nostro pacchetto. Dobbiamo continuare così anche qui in Canada dove ci si può aspettare di avere di nuovo valori ravvicinatissimi”.

Non favoriti. Carlos non vede la Ferrari come favorita per il fine settimana: “Da quanto si è visto fin qui in questa stagione è giusto dare il ruolo di favorito a Red Bull, ma noi dobbiamo continuare a lavorare perché ci siamo avvicinati e siamo in condizione di mettergli pressione e fargli avere giornate un po’ meno serene, magari inducendoli a commettere qualche errore”.

Pista affascinante. Carlos è uno dei tanti piloti che apprezza il circuito di Montreal: “Si tratta di un tracciato ricco di fascino e particolare. Nel 2022 ho lottato con Max fino all’ultima curva e sarebbe bello riuscire a dare a Red Bull e McLaren del filo da torcere anche questo weekend”.