Alla pausa estiva con una gara serratissima

La Scuderia Ferrari HP nell’ultima gara prima della pausa estiva ha portato a casa un bottino di 18 punti grazie al quarto posto di Charles Leclerc e al settimo di Carlos Sainz, diventati poi terzo e sesto a seguito della squalifica di George Russell, totalizzando così 23 punti. La gara è stata serratissima e ha visto i primi sei della classifica racchiusi in meno di dieci secondi nonostante tutte le 44 tornate siano state disputate in regime di bandiera verde, senza alcuna neutralizzazione. Si tratta di numeri che la dicono lunga sul livello di competitività di questa Formula 1 nella quale con il risultato di oggi la squadra ha ulteriormente accorciato il distacco dalla vetta della classifica Costruttori, ora distante 64 lunghezze.

La gara. Al via con gomma Medium, Charles è riuscito a mantenere la prima posizione ma al terzo giro l’ha dovuta cedere a Lewis Hamilton. Carlos, con gomma Hard, ha invece scavalcato Lando Norris per salire in sesta posizione. La sosta inaugurale per tutti i piloti con le Medium è arrivata intorno al decimo passaggio, Charles, con le Hard, è rimasto alle spalle di Hamilton, mentre Carlos è arrivato fino alla ventesima tornata prima di fermarsi per passare alla mescola Medium. La situazione di Leclerc non è cambiata nemmeno dopo il secondo stop, quando, ancora su Hard, si è ritrovato nuovamente alle spalle di Hamilton. Solo che il monegasco non era più secondo ma terzo perché davanti a tutti era rimasta l’altra Mercedes di George Russell, passata nel frattempo alla strategia a una sosta. Carlos, dal canto suo, non vedendosi veloce con la nuova mescola, dopo pochi passaggi si è fermato ancora per montare una nuova Hard e lanciarsi alla rincorsa della settima posizione di Sergio Perez. Lo spagnolo ha raggiunto il messicano senza troppi problemi e lo ha scavalcato, mentre il finale di Charles è stato un po’ più movimentato. Il monegasco, infatti, si è dovuto difendere da Oscar Piastri, cui ha dovuto cedere il podio al giro 36, e poi da Max Verstappen, che però non ha mai avuto per davvero la chance di scavalcarlo e insidiargli la quarta piazza.

Bilancio. La prossima settimana sarà l’ultima di lavoro in azienda a Maranello prima dello stop di 14 giorni obbligatorio per regolamento ed è dunque possibile tracciare un primo bilancio del 2024. Le ultime corse non sono state particolarmente ricche di soddisfazioni ma nel complesso il miglioramento rispetto alla pausa estiva della scorsa stagione risulta evidente. Fin qui nel 2024 ci sono state due vittorie contro le zero del 2023 allo stop estivo, mentre i podi sono stati dieci (contro i tre di un anno fa) e il distacco dalla vetta è passato dai 312 punti di fine luglio 2023 ai 64 attuali. È chiaro che non basta e che occorre continuare a lavorare a testa bassa per aumentare il livello di competitività della SF-24. È ciò su cui si concentrerà la squadra così da arrivare preparata al meglio alla doppietta che riaprirà la stagione e che prevede i Gran Premi di Olanda e Italia.

Charles Leclerc #16

Non posso essere troppo contento della gara di oggi, perché ci aspettavamo di essere allo stesso livello di Mercedes e invece siamo arrivati dietro. Il lato positivo è che siamo riusciti a tenere alle spalle le due Red Bull e una McLaren.

In termini di gomme e strategia, ci aspettavamo di vedere molto più graining sulle gomme Hard, che Invece hanno funzionato bene, mentre abbiamo faticato di più con le Medium. Ho pensato che ci fossimo fermati troppo presto per la prima sosta, ma a posteriori le Hard sono risultate davvero performanti e, come abbiamo visto con George (Russell), la strategia con un'unica sosta sarebbe potuta essere la migliore. Nel complesso credo però che abbiamo fatto un buon lavoro per rimanere davanti a Max (Verstappen).

Speravo in un risultato migliore prima delle vacanze, ma è così che vanno le cose e se non altro sono sicuro di aver spremuto dalla macchina tutto il potenziale a disposizione.

Carlos Sainz #55

È stata una gara difficile. Abbiamo deciso di partire con una strategia diversa da tutti quelli che ci circondavano. Il via e il primo stint sono stati molto buoni, ma purtroppo non abbiamo avuto abbastanza ritmo per sfruttarli a nostro vantaggio.

È stata una prima metà di stagione impegnativa per molte ragioni, ma sono sicuro che dopo la pausa estiva torneremo più forti. Grazie a tutti i tifosi per il supporto. Ci vediamo a Zandvoort.

Fred Vasseur

Team Principal Scuderia Ferrari HP

Nel complesso, in termini di prestazione pura questa gara è stata di buon livello per noi, anche se avremmo preferito arrivare alla pausa estiva con un posto sul podio. Siamo rimasti tutti sorpresi dal degrado molto basso delle Hard e al contrario di quello assai elevato delle Medium. Ciò ha significato che George (Russell) si è ritrovato con la strategia migliore e dietro di lui tutti i rivali diretti sono arrivati nell'ambito di dieci secondi, cosa che è in realtà molto positiva per lo sport e il campionato.

Il nostro ritmo complessivo è stato buono e oggi siamo riusciti a finire davanti alle due Red Bull e a una McLaren, un risultato che su una pista come Spa-Francorchamps non è poi così male per noi. Penso che questo fine settimana abbiamo fatto progressi a livello di prestazione ma ci mancano ancora uno o due decimi per poter lottare di nuovo per la vittoria. Ci concentreremo su questo a partire da domani e dopo la pausa per aumentare la nostra competitività per le prossime gare.