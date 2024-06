Sabato trafficato

Nella gara Sprint del Belgio la Scuderia Ferrari ha raccolto un quarto e un quinto posto con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Si tratta di un risultato inferiore al reale potenziale della squadra, influenzato dal traffico in pitlane che ha condizionato le soste di entrambi i piloti.

Partenza ritardata. A cinque minuti dal via sulla pista si è abbattuto un vero e proprio fortunale che ha costretto la direzione gara a ritardare la partenza di 30 minuti obbligando tutte i team a montare gomme Wet da bagnato pesante. Le monoposto – con Carlos e Charles in terza e quarta posizione – hanno lasciato la griglia di partenza dietro alla Safety Car che per cinque giri ha guidato il gruppo permettendo di pulire la pista dall’acqua migliorando la visibilità. Alla partenza lanciata Carlos si è infilato ai box così come Oscar Piastri, che lo precedeva, e altre otto vetture. La sua sosta è stata regolare ma lo spagnolo ha dovuto attendere un varco nella fila di monoposto che stava rientrando perdendo tre posizioni, da Pierre Gasly, Sergio Perez e Lewis Hamilton. Al giro seguente è stata la volta di Charles, che a sua volta ha perso tempo nella pitlane affollata dalle altre vetture che non erano ancora rientrate uscendo alle spalle del compagno di squadra. Sainz e Leclerc hanno di fatto avuto solo sei giri di tempo per rimontare posizioni e ci sono riusciti sopravanzando Perez e approfittando della penalizzazione di cinque secondi inflitta ad Hamilton per una collisione proprio con il messicano, poi costretto al ritiro. Charles e Carlos sono passati sul traguardo in scia a Pierre Gasly e al penalizzato Hamilton portando a casa il quarto e il quinto posto.

Domani la gara. Ora il focus di tutta la squadra si sposta sul Gran Premio di domani, quando piloti e vetture sono attesi da 44 giri carichi di incognite: a causa della pioggia nell’unica sessione di prove libere di venerdì nessuno è infatti riuscito a provare il passo gara, inoltre il meteo continua ad essere incerto anche se il rischio di pioggia dovrebbe essere minore. Charles prenderà il via per la ventesima volta in carriera dalla pole position, mentre Carlos scatterà dalla quarta piazzola.









Carlos Sainz #55