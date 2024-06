Prove libere: Sainz il più veloce in una sessione molto bagnata

L’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio è stata all’insegna della pioggia e ha visto Carlos Sainz ottenere il miglior tempo. Charles si è invece piazzato quarto.

17 giri. Carlos e Charles hanno atteso 15 minuti prima di scendere in pista. Sainz ha montato gomme da bagnato e ha completato tre giri, il migliore dei quali in 2’09”081. Poco dopo Leclerc ha imitato il compagno ottenendo 2’08”148. Lo spagnolo è poi rientrato per provare le gomme Intermedie con le quali ha centrato il miglior tempo in 2’03”207. Charles a sua volta è passato alle Intermedie ma non ha fatto segnare alcun crono perché la pioggia è tornata ad aumentare di intensità e ha consigliato al monegasco di rientrare al box. Poco dopo Logan Sargeant ha innescato una bandiera rossa fermandosi in pista, e durante la sospensione la pioggia ha preso a cadere ancora più forte dissuadendo i piloti dal tornare in pista se non alla fine, per andare a provare la partenza sulla griglia di partenza. Nel complesso 17 i giri percorsi dai ferraristi.