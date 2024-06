Charles: “Siamo una squadra compatta, qui per fare del nostro meglio”

Charles Leclerc è stato tra i protagonisti della conferenza stampa FIA al Gran Premio del Belgio: “Ci aspetta un fine settimana intenso, come sempre quando c’è il formato Sprint. Mi piace ogni tanto avere a che fare con questo tipo di weekend, perché premia chi fa bene i compiti a casa, e di solito la squadra è molto brava a preparare le gare – ha affermato –. Ci sarà una sola sessione di prove libere e poi saremo subito in qualifica. Trovare rapidamente la giusta messa a punto potrebbe essere la chiave di questo Gran Premio”.

Condizioni insidiose. Le condizioni meteo inclementi aggiungono una variabile non indifferente: “Ci attende pioggia fino almeno a sabato, a quanto pare, per cui la pista, specie a livello di visibilità, sarà molto imprevedibile. Per questo avere una bella performance in qualifica avrà ancora più valore. Recentemente poi, abbiamo visto quanto possono essere vicine fra loro le vetture che battagliano dietro alla Red Bull. Ce ne sono almeno dieci, visto che adesso si è aggiunta anche McLaren, che si giocano le posizioni dalla terza alla dodicesima”, ha affermato il monegasco. “Per quanto ci riguarda abbiamo un piano molto chiaro di quello che serve e dei passi che dovremo fare nelle prossime settimane e anche più a lungo termine. Nell’immediato occorre riprendere a lavorare come in Canada e Austria per massimizzare il potenziale della nostra vettura e vedo una squadra molto compatta determinata a farlo”.