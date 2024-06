Quali recap: Charles secondo, Carlos quarto

Finalmente è il momento della prima qualifica della stagione. L’aria è a 18 gradi, la pista a 21.

Q1. Carlos e Charles vanno in pista con gomme Medium nuove: ottengono 1’31”208 e 1’31”260. Rientrati ai box, entrambi montano gomme Soft nuove e tornano in pista per centrare rispettivamente 1’29”909 e 1’30”243. Entrambi passano il turno.

Q2. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft usate e ottengono rispettivamente 1’30”094 e 1’30”425. Rientrano ai box e montano un set nuovo della stessa mescola con il quale Leclerc centra il miglior tempo in 1’29”165 seguito da Carlos, terzo in 1’29”573.

Q3. Carlos va in pista con gomme Soft nuove, mentre Charles opta per un set usato per un solo giro. Al primo tentativo il monegasco centra 1’29”480, a 59 millesimi dal miglior tempo di Max Verstappen, mentre Sainz ottiene 1’29”608, quinto a soli cinque millesimi da George Russell. Dopo aver montato un nuovo treno di Soft Charles e Carlos tornano in pista e si migliorano: il monegasco è secondo in 1’29”407, Carlos quarto in 1’29”507, a soli 22 millesimi da George Russell.