Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto l’ottavo e l’undicesimo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain.

50 giri. Charles e Carlos hanno girato per tutto il turno con gomme Medium con le quali hanno ottenuto inizialmente 1’34”066 e 1’34”384. I due sono poi rientrati per delle modifiche ripartendo con un nuovo treno di Medium con le quali entrambi si sono migliorati: Charles è sceso a 1’33”268, a sei centesimi dal tempo di riferimento ottenuto con la stessa mescola, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’33”385. Nei minuti finali sia Leclerc che Sainz hanno caricato carburante per girare in configurazione gara fino alla bandiera a scacchi.