Libere 2: Charles e Carlos si confermano in seconda e terza piazza

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Gomme Medium e Soft. Il turno ha visto sia Charles che Carlos scendere in pista con gomma Medium per provare subito un giro lanciato. Il monegasco ha fermato i cronometri a 1’33”121, mentre lo spagnolo ha ottenuto 1’33”837. Nella seconda parte della sessione su entrambe le F1-75 sono state montati pneumatici Soft per preparare la qualifica che sarà domani allo stesso orario, le 18 locali (16 CET). Con il primo treno Leclerc ha ottenuto 1’32”263, subito dopo migliorato fino a 1’32”087, rimasto il suo miglior tempo, mentre Sainz non ha avuto un giro perfetto fermandosi a 1’33”065. Carlos, rientrato al box per un nuovo treno di Soft, ha poi centrato 1’32”520, terzo miglior riscontro. I due piloti della Scuderia hanno chiuso con un long run con la mescola più morbida: Charles ha percorso in totale 20 giri, Carlos 22.



Programma. Domani la terza sessione di prove libere è in programma alle 15 locali (13 CET) e si concluderanno due ore prima della qualifica. Il 18° Gran Premio del Bahrain prenderà il via domenica alle 18 (16 CET).