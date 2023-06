Gran Premio dell'Azerbaijan 2023 di Valeria Favoccia

BIO

Valeria Favoccia (Lux) è una fumettista italiana, classe 1988. Fra i suoi lavori più conosciuti ci sono Doctor Who, Assassin's Creed (entrambi per Titan Comics), Stranger Things (Dark Horse Comics), Mighty Morphin Power Rangers (Boom!Studios) e Apex Legends (Respawn Entertainment). Ha lavorato anche come Character Designer e illustrato giochi da tavolo. È attualmente al lavoro sulla sua prima serie originale scritta da Scott Snyder & Jack Snyder dal titolo "By a Thread" per Comixology, in uscita più tardi quest'anno. Grande Tifoso fin dall'infanzia.