Missione rimonta

La Scuderia Ferrari HP nella Sprint Race di domani prenderà il via dalla quinta posizione con Carlos Sainz e dalla decima con Charles Leclerc. In una sessione lottata sul filo dei centesimi lo spagnolo ha mancato per un soffio la seconda fila, mentre il suo compagno di squadra è stato penalizzato da un problema in pit lane che gli ha fatto perdere alcuni secondi preziosi. Come conseguenza Charles non è riuscito a far segnare un tempo prima della conclusione della sessione e dovrà schierarsi al via dalla decima posizione.

SQ3. A Carlos e Charles è bastato un solo tentativo con gomme Medium in SQ1 ed SQ2 per passare il turno e accedere alla fase finale. A quel punto sulle SF-24 sono state montate gomme Soft per un unico giro lanciato. Tutte le vetture hanno atteso i minuti finali per scendere in pista: Carlos ha fatto segnare 1'05"126, a 68 millesimi dalla quarta posizione in seconda fila di George Russell, mentre sulla vettura di Charles, incolonnata con le altre in attesa di uscire dalla pit lane, è entrato in funzione l'antistallo che ha poi portato allo spegnimento del motore. Il monegasco ha riavviato la sua vettura ed è andato in pista cercando di non prendere la bandiera a scacchi che era ormai imminente. Leclerc è transitato sul traguardo due secondi dopo la fine della sessione e non è stato dunque in grado di far segnare un tempo valido, chiudendo decimo. La gara Sprint, che prevede 24 giri, scatterà domattina alle ore 12 CEST e offrirà alla squadra indicazioni utili anche in vista della gara di domenica. Nel pomeriggio, alle 16, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio vero e proprio, in programma domenica alle ore 15.





Carlos Sainz #55

Abbiamo avuto pomeriggi migliori. In SQ1 e SQ2, con le gomme Medium, il feeling con la monoposto non era male, mentre in SQ3 con le Soft si sono evidenziati i nostri punti deboli e abbiamo chiuso soltanto in P5. Il formato Sprint ci dà ancora un po’ di tempo per sistemare alcuni dettagli per domani, quando speriamo di avere una qualifica migliore in vista della gara di domenica.

Per la Sprint Race di domani mattina il nostro obiettivo è portare a casa più punti possibili e credo che ci siano le potenzialità per ottenere un buon risultato.

Charles Leclerc #16

Non il modo migliore per iniziare questo weekend: abbiamo faticato a tenere il ritmo dei migliori nelle prime due fasi della Sprint Qualifying, e poi al momento di effettuare il giro lanciato in SQ3, si è attivato l’antistallo del motore mentre ero in pit lane che ci ha fatto perdere secondi preziosi e ci ha impedito di far segnare un tempo. Ovviamente non sono contento ma il weekend è ancora lungo. Domani cercheremo di rimontare posizioni nella Sprint Race e poi ripartiremo da zero per preparare al meglio la qualifica e il Gran Premio.

Fred Vasseur

Team Principal Scuderia Ferrari HP

Siamo ovviamente delusi di aver chiuso la Sprint Qualifying in quinta e decima posizione. Stasera dobbiamo concentrare le nostre analisi sulla performance con le gomme Soft visto che sulle Medium eravamo sugli stessi tempi di Mercedes e McLaren. Dobbiamo anche lavorare sul sistemare il bouncing su entrambe le vetture perché oggi ci ha fatto perdere qualcosa nelle ultime due curve.

Domani nella Sprint Race la strategia è una sola: spingere al massimo, visto che non ci sono pit stop obbligatori. Vogliamo massimizzare il risultato con Carlos e cercare di far risalire in zona punti anche Charles.