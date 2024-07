Sprint Qualifying recap: Carlos quinto, Charles decimo

Va in scena la terza Sprint Qualifying della stagione. L’aria è a 27 gradi, la pista a 43.

SQ1. Gomme Medium obbligatorie: Carlos inizialmente centra 1’05”781, Charles 1’06”149. Entrambi passano il turno.

SQ2. Stessa mescola per la seconda fase. Carlos centra 1’05”435, Charles 1’05”526.

SQ3. Gomme Soft per la fase decisiva e un solo giro lanciato di carburante in macchina per entrambi i piloti. Carlos ottiene 1’05”126, quinto tempo, mentre sulla SF-24 di Charles entra l’antistallo in pitlane e la vettura si spegne. Il monegasco scende in pista ma non riesce a piazzare un tempo valido. Partirà decimo.