Race recap: Charles secondo, Carlos quarto

Si corre il Gran Premio d’Austria. Non piove, l’aria è a 22 gradi, l’asfalto a 32. Charles Leclerc scatta secondo, Carlos Sainz terzo.

Partenza. Al via Charles e Carlos tengono le posizioni ma a fine giro è già Safety car a causa di detriti in curva 1.

Giro 4. Si riparte e non accade nulla in classifica.

Giro 15. Nico Hülkenberg si ferma con problemi, è virtual Safety Car. Le Ferrari si fermano al giro successivo e ripartono seconda (dietro a Max Verstappen) e sesta (dietro a Sergio Perez, Lewis Hamilton e Lando Norris). Subito dopo la sosta, la gara torna in condizione di bandiera verde.

Giro 17. Carlos supera Lando Norris e sale quinto e al giro successivo supera anche Lewis Hamilton.

Giro 20. Carlos è scatenato, raggiunge Perez e sale terzo.

Giro 25. Verstappen si ferma per il cambio gomme ed esce terzo dietro a Charles e Carlos che sono al comando. Al giro successivo l’olandese scavalca Sainz per il secondo posto.

Giro 29. Carlos riceve 5 secondi di penalità per il mancato rispetto dei limiti della pista.

Giro 35. Verstappen supera Charles che diventa secondo. Carlos è terzo.

Giro 45. Si ferma Carlos per passare a gomme Hard e scontare la penalità di 5 secondi. Riparte quinto dietro a Norris ma sale subito quarto.

Giro 47. Anche Chares si ferma per passare a gomme Hard. Riparte terzo dietro a Perez.

Giro 60. Gran duello fra Carlos e Perez, che si era fermato per il proprio cambio gomme finendo di nuovo dietro ai ferraristi. Due giri dopo il messicano sale in terza posizione.

Finale. Charles conclude secondo e ottiene il podio numero 800 per la Ferrari in Formula 1. Carlos è quarto in quella che è la miglior gara della stagione della Scuderia.