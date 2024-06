UN VENERDÌ DI BUONE NOTIZIE

Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Australia, sul circuito di Albert Park, sono state all’insegna delle buone notizie per la Scuderia Ferrari. La più importante è il recupero di Carlos Sainz che ha superato brillantemente la prova del rientro in macchina ad appena 14 giorni dall’intervento di appendicectomia che lo aveva costretto a saltare la corsa in Arabia Saudita. Oggi lo spagnolo ha completato 48 giri in totale – quasi la distanza di gara – senza accusare problemi fisici e prendendo progressivamente sempre più confidenza con la SF-24 e i muretti di Albert Park. L’altro spunto positivo di giornata è arrivato dalla prestazione della monoposto che è stata buona sia sul giro secco – Charles ha ottenuto il miglior tempo nella più veloce delle due sessioni con Carlos che si è piazzato terzo – sia in configurazione gara, trasmettendo ai piloti quelle sensazioni positive che dovranno essere confermate domani in qualifica e, soprattutto, domenica in gara.



FP1. Nella prima sessione Charles e Carlos hanno girato unicamente con gomme Soft. Leclerc ha centrato 1’18”599, quarto tempo, caricando carburante nell’ultima parte del turno per provare anche in configurazione gara, mentre Sainz ha avuto sempre poca benzina a bordo per lavorare sul feeling con la SF-24 e le forze gravitazionali cui sono sottoposti i piloti quando spingono al massimo. Lo spagnolo ha continuato con il suo programma anche dopo che la sessione è stata sospesa per la bandiera rossa innescata da un incidente di Alex Albon, e ha ottenuto il proprio miglior tempo – valido per l’ottava posizione – nei minuti finali in 1’18”686. Per lui 23 giri, uno in più rispetto a Charles.



FP2. Nel turno pomeridiano Charles e Carlos hanno iniziato girando con gomme Medium prima di montare le Soft per provare in configurazione da qualifica. Con la mescola più tenera i piloti hanno centrato rispettivamente 1’17”277 e 1’17”707, prima e terza migliore prestazione di giornata. Negli ultimi venti minuti entrambe le SF-24 sono tornate in pista con le Medium usate a inizio turno e carico di benzina, portando così il totale dei giri percorsi nel turno a 51, 26 per Leclerc e 25 per Sainz.



Domani. Le vetture torneranno sul tracciato di Melbourne domani alle 12.30 (2.30 CET) per l’ultima sessione di prove libere in vista della qualifica prevista alle 16 (6 CET).

Charles Leclerc #16

È stata una giornata produttiva, ho avuto sensazioni buone fin dal primo giro e mi sono sentito sempre a mio agio in macchina.

La cosa più importante da fare per noi sarà gestire l’evoluzione della pista e capire in anticipo come cambierà. Dobbiamo lavorare per rifinire il bilanciamento della vettura e fare un altro passo avanti in vista delle qualifiche.

Per ora sembra che siamo messi bene ma dobbiamo vedere come andremo domani, quando mi aspetto che il gruppo proporrà valori molto più serrati.

Carlos Sainz #55

Le ultime due settimane non sono state facilissime e oggi sono molto contento di essere riuscito a completare due sessioni di prove abbastanza in scioltezza. Ora mi concentro sul progredire passo dopo passo, in modo da arrivare alla qualifica e alla gara nella migliore forma possibile.

La monoposto sembra andare bene questo weekend: farò di tutto per estrarre il massimo da macchina e corpo!