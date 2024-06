Quali recap: Carlos in prima fila, Charles quinto

Q1. Le qualifiche iniziano con un vento più sostenuto, 19 gradi nell’aria e 35 sull’asfalto. Charles e Carlos vanno in pista con delle Soft con le quali ottengono rispettivamente 1’17”244 e 1’17”289. Al secondo tentativo lo spagnolo centra 1’16”731 – un millesimo meglio della pole position dello scorso anno –, con Charles che fa segnare 1’16”984. Entrambi sono promossi al Q2.

Q2. Le due SF-24 escono con le Soft usate nella fase precedente. Carlos centra 1’16”671, Charles 1’16”737. Entrambi montano quindi un nuovo treno di Soft con le quali lo spagnolo ottiene 1’16”189 e il monegasco fa segnare 1’16”569. Leclerc però si rilancia e ottiene il secondo tempo alle spalle del compagno di squadra in 1’16”189.

Q3. Nella fase finale sia Charles che Carlos dispongono di due treni di gomme Soft ciascuno. Sainz centra 1’16”331, Leclerc 1’16”435. Per il momento sono secondo e terzo. Al secondo tentativo il monegasco non si migliora, mentre Carlos si migliora e in 1’16”185 si prende la prima fila. Charles partirà quinto.