Carlos: “Fatti grandi progressi, pronto a salire in macchina”

Carlos Sainz è tornato nel paddock a pochi giorni dall’attacco di appendicite che lo ha costretto a saltare il Gran Premio dell’Arabia Saudita dopo le prime due sessioni di prove libere. Lo spagnolo è fiducioso sul proprio recupero: “Da quando sono in Australia ho fatto ottimi progressi, mi sento meglio giorno dopo giorno e pronto a salire in macchina. Ho anche parlato con Alex (Albon) che ha vissuto una situazione simile alla mia due anni fa e, pur non essendo al 100%, mi aspetto di riuscire guidare”.

Niente simulatore. Lo spagnolo ovviamente ha perso alcuni giorni di allenamento: “I medici che mi hanno avuto in cura sono stati bravissimi e l’operazione è stata meno invasiva possibile. Dopo l’intervento ho dovuto rimanere a riposo e ho quindi perso delle ore di allenamento fisico, che ho però rimpiazzato con delle sessioni aggiuntive di fisioterapia. Inoltre non ho potuto girare al simulatore per preparare Albert Park – ha detto Carlos – come era in programma. Non si tratta però di una pista nuova e dunque credo che sarò in grado di fare bene”. La sua SF-24 numero 55 lo aspetta.