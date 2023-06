La Scuderia Ferrari ha ottenuto il settimo e il tredicesimo tempo con Carlos Sainz e Charles Leclerc nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia sul circuito di Albert Park.

56 giri. Lo spagnolo e il monegasco sono scesi subito in pista con gomme Soft per sfruttare al massimo la sessione dopo il tempo perso ieri a causa della pioggia nella seconda ora a disposizione. Carlos ha fermato i cronometri a 1’19”061, Charles a 1’19”486. Lo spagnolo si è poi migliorato scendendo a 1’18”932, mentre il monegasco ha centrato 1’18”731 e poi 1’18”691. Sainz nel suo ultimo tentativo ha infine ottenuto 1’18”127. Dopo un terzo di sessione la squadra ha iniziato a lavorare in chiave gara, caricando carburante. I due piloti hanno girato sia con gomme Soft che Medium concludendo la sessione con questa mescola, proprio quando dal cielo iniziava a cadere nuovamente qualche goccia di pioggia.