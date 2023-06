Race recap: Carlos 12°, Charles subito fuori

Splende il sole a Melbourne dopo alcuni giorni di nuvole e pioggia. Le temperature sono di 17 gradi l’aria e 35 l’asfalto. Carlos Sainz scatterà dalla quinta piazzola, Charles Leclerc dalla settima. Gli spettatori sono 444.000, nuovo record per la Formula 1.

Partenza. Al via Carlos sale in quarta posizione, mentre Charles finisce fuori in curva 3 dopo un contatto con Lance Stroll che il monegasco aveva attaccato all’esterno. Safety Car.

Giro 4. La corsa riparte ma al giro 8 a finire contro le barriere è Alex Albon. Nuova Safety Car e Carlos entra per passare da gomma Medium ad Hard. Lo spagnolo rientra undicesimo. La direzione gara giudica la zona dell’incidente troppo piena di ghiaia. Bandiera rossa, e questo penalizza Carlos che si era prontamente fermato.

Secondo via. Si riparte con 49 giri da percorrere. Al via Carlos supera Oscar Piastri e sale decimo.

Giro 11. Sainz passa Lando Norris ed è nono.

Giro 12. Carlos supera Yuki Tsunoda e sale all’ottavo posto.

Giro 14. Lo spagnolo supera anche Nico Hülkenberg e sale settimo.

Giro 15. Sainz passa anche Stroll per il sesto posto.

Giro 18. Si ferma George Russell con la vettura in fiamme. Carlos sale al quinto posto.

Giro 25. Grande attacco in curva 3 di Sainz a Pierre Gasly: lo spagnolo sale quarto.

Giro 40. Max Verstappen guida con dieci secondi su Lewis Hamilton, che a sua volta ha poco più di un secondo su Fernando Alonso. Carlos insegue il connazionale a meno di due secondi.

Giro 54. Incidente di Kevin Magnussen. Safety Car e poi bandiera rossa. Si ripartirà da fermi con due giri da percorrere.

Terzo via. Alla partenza è il caos: finiscono fuori diverse vetture e Carlos viene a contatto con Alonso. Gli incidenti dietro innescano una nuova bandiera rossa immediata. Si riparte per un ultimo giro dietro la Safety Car: Carlos chiude quarto sotto la bandiera a scacchi ma riceve cinque secondi di penalità per la collisione con Alonso. Scivola 12° ma la prestazione offerta da lui e dalla SF-23 è stata migliore di quello che il risultato non dica.