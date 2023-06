Gran Premio dell'Arabia Saudita 2023 di Valerio Befani

Valerio Befani è un disegnatore e storyboard artist di Civitavecchia. Dopo aver frequentato la Scuola Internazionale di Comics a Roma, lavora per Star Comics su «20000 leghe sotto i mari» e come character designer e storyboard artist per video musicali e altri piccoli progetti. Successivamente inizia a collaborare con Editoriale Cosmo su «Battaglia- Ragazzi di morte», e per la serie «Un Eroe una Battaglia» sull'albo «la Neve di Stalingrado». Nel 2019 disegna il volume «Cthulhu l'abisso della ragione», sempre per Editoriale Cosmo. Nel 2020 illustra parte della serie animata di SKY Arte «In Compagnia del lupo», condotta dallo scrittore italiano Carlo Lucarelli.