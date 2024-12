Inizio in salita

Il Gran Premio di Abu Dhabi della Scuderia Ferrari HP è iniziato in salita: a pochi minuti dal via della prima sessione di prove libere sulla vettura di Charles Leclerc è stato infatti riscontrato un problema al pacco batterie che è stato necessario sostituire. Trattandosi del terzo elemento, è dunque scattata la penalità di dieci posizioni da scontare domenica sulla griglia di partenza. A parte questo imprevisto la giornata è stata produttiva: la squadra ha lavorato sia per la qualifica che per la gara e c’è stato l’esordio in una sessione ufficiale di Arthur Leclerc che in FP1, in cui il fratello Charles ha ottenuto il miglior tempo, ha preso il posto di Carlos Sainz come previsto dal regolamento che vuole un giovane pilota in macchina in almeno due occasioni nel corso della stagione.

FP1. La prima sessione ha visto Arthur Leclerc scendere subito in pista, mentre Charles è rimasto in garage a causa del problema al pacco batterie. La SF-24 numero 39 ha completato le prime tornate con i rastrelli per effettuare misurazioni prima di iniziare a girare con gomme Soft con le quali ha ottenuto come miglior tempo 1’26”179. Charles ha raggiunto il fratello in pista dopo trenta minuti montando inizialmente pneumatici Medium con cui ha stabilito 1’25”809, miglior crono con quella mescola. Anche Charles è poi passato alla gomma Soft con la quali ha ottenuto il tempo più veloce in assoluto con 1’25”321. Per Arthur sono state 22 le tornate all’attivo, tre in più del fratello.

FP2. Nel turno che è iniziato al calar del sole Carlos e Charles hanno iniziato con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’24”570 e 1’24”540. A metà sessione entrambe le monoposto sono passate alla mescola Soft con la quali entrambi i piloti hanno migliorato, pur incontrando traffico, Sainz in 1’24”099 e Leclerc in 1’24”201. Nell’ultimo quarto d’ora sia Charles che Carlos hanno caricato carburante per girare in configurazione gara completando 28 tornate ciascuno. Domani la terza e ultima sessione di prove libere è in programma alle 14.30 locali (11.30 CET) in previsione della qualifiche delle 18 (15 CET).





Carlos Sainz #55

Questa mattina Arthur ha guidato la mia macchina nella prima sessione, dunque ho potuto assaggiare la pista solo nel pomeriggio, e le prime sensazioni non sono state male. Tuttavia, guardando il ritmo, dobbiamo migliorare la nostra performance se vogliamo lottare al vertice questo weekend. Abbiamo già alcune idee, ci lavoreremo oggi e le testeremo in pista domani.



Charles Leclerc #16

È stata una giornata meravigliosa ma anche difficile. La cosa bella è stata poter condividere il garage con mio fratello Arthur, che per la prima volta ha disputato una sessione di prove libere per il nostro team. È stato un momento incredibile e unico, che ho davvero apprezzato. L’aspetto negativo è stato il problema con la batteria che ci ha fatto perdere tempo, ci ha permesso di girare solo per una parte della sessione e, soprattutto, ci costerà una penalità in vista della gara. Stiamo lottando per il titolo e questo ci mette un po’ in difficoltà, tanto più che la McLaren sembra essere veloce. Tuttavia, le cose possono cambiare rapidamente: noi dobbiamo restare concentrati e spingere fino all’ultimo. Carlos e io abbiamo vissuto quattro anni fantastici insieme e vogliamo concludere la stagione in grande stile. Contiamo l’uno sull’altro per realizzare il nostro sogno di vincere il titolo costruttori, e daremo assolutamente tutto per questo.



Arthur Leclerc #39