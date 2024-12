Prove libere 3: Carlos quinto, Charles nono

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il quinto e il nono tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi.

41 giri. Charles e Carlos, al pari della stragrande maggioranza degli altri piloti, hanno atteso un quarto d’ora in garage prima di andare in pista con gomme diverse, Soft per il monegasco e Medium per lo spagnolo. Leclerc ha fatto segnare 1’24”949, Sainz 1’25”136, poi migliorato fino a 1’24”631. Negli ultimi dieci minuti entrambi i piloti sono tornati in pista con gomme Soft nuove con le quali Carlos ha centrato il quinto tempo in 1’23”871, mentre Charles ha fatto segnare il nono in 1’24”138, poi migliorato fino a 1’24”098. Sainz ha completato 21 giri, uno in più del compagno di squadra.