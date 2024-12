Prove libere 1: Charles miglior tempo, Arthur 18°

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, mentre il fratello Arthur è stato 18°. La sessione però ha portato brutte notizie al team visto che sulla SF-24 numero 16 è stato necessario sostituire il pacco batteria e questo comporterà una penalità di dieci posizioni sulla griglia domenica.

41 giri. Arthur Leclerc è uscito regolarmente dai box, mentre Charles è rimasto in garage a causa del problema al pacco batteria. La SF-24 numero 39 ha effettuato i primi giri con i rastrelli per effettuare misurazioni prima di iniziare a girare con gomme Soft con le quali ha ottenuto il tempo di 1’27”597. Charles è sceso in pista dopo 30 minuti con pneumatici Medium con cui ha stabilito il tempo di 1’25”809. Sulla vettura numero 16 sono poi state montate gomme Soft con le quali Charles, autore di 19 giri, ha ottenuto il miglior tempo in 1’25”321, mentre Arthur (22) ha migliorato scendendo a 1’26”179.