Prove libere 3: Charles 5°, Carlos 20°

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e il 20° tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina.

56 giri. Carlos è sceso subito in pista, per compensare il tempo perso dopo l’uscita nelle prove libere 2 di ieri, ottenendo inizialmente 1’26”609. Charles se l’è presa leggermente più comoda e come primo riferimento ha fatto segnare 1’26”795. Il monegasco è poi sceso a 1’26”090, mentre lo spagnolo ha centrato 1’26”181. Nella fase centrale i piloti hanno girato in configurazione gara, mentre in quella finale entrambi hanno montato gomme Soft per tornare a simulare la qualifica. Entrambi in quei minuti hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi in 1’25”099 e 1’25”713.