Prove Libere 2: Charles primo, Carlos contro le barriere

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi che per oltre metà del tempo è stata sospesa con la bandiera rossa per due incidenti, di Carlos Sainz e Nico Hülkenberg.

20 giri. Charles e Carlos hanno iniziato a girare con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’26”571 e 1’26”707. Dopo appena quattro tornate però Sainz è finito contro le barriere innescando la prima bandiera rossa. La sospensione è stata lunga perché è stato necessario riparare le protezioni e appena il turno è ripreso Nico Hülkenberg è finito contro il muretto nel settore 3 costringendo tutti a rientrare un’altra volta ai box. Alla ripartenza Charles ha montato gomme Soft con le quali ha ottenuto il miglior tempo in 1’24”809. Appena 16 però i giri completati.