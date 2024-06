Carlos: “La reazione la cosa più bella di questa stagione”

Carlos Sainz è pronto all’ultimo sforzo: “Siamo pronti per un weekend ad alta intensità – ha detto ai media nel paddock di Abu Dhabi –. Vogliamo chiudere in bellezza qui ad Abu Dhabi lottando per gli obiettivi che sono ancora alla portata, e dunque per il secondo posto tra i Costruttori e il quarto fra i piloti”.

Obiettivi del weekend. “Le posizioni per cui lottiamo nel fine settimana hanno senso solo in questi giorni: nessuno ricorderà la mia lotta con Fernando, Lando e Charles per il quarto posto fra qualche tempo e forse nemmeno quella fra Ferrari e Mercedes per il secondo posto tra i Costruttori – ha dichiarato, realista, lo spagnolo –. Sono target da weekend che è bello avere: aiutano in termini di motivazione a fare tutto nel migliore dei modi e credo che abbiamo dimostrato di avere il potenziale per recuperare i quattro punti che ci separano dai nostri rivali diretti. Non sarà facile perché su questa pista ci aspettiamo che Red Bull e McLaren possano andare più forte di noi, per cui rischiamo di lottare per piazzamenti che assegnano un numero limitato di punti e così essere davanti potrebbe non bastare. Ce la metteremo tutta comunque”.

Capacità di reazione. Parlando della stagione nel suo complesso Carlos è stato lucido nell’analisi: “Non puoi archiviare questa stagione come positiva, perché non siamo stati sufficientemente protagonisti. Abbiamo colto l’occasione che ci si è presentata a Singapore ma per il resto, soprattutto all’inizio, non abbiamo disputato un campionato all’altezza. Ci sono però degli aspetti positivi – ha affermato –: credo che la nostra capacità di reazione quest’anno sia stata notevole. Siamo andati in vacanza che eravamo la quarta forza del campionato, mentre ora siamo molto più competitivi, segno che abbiamo migliorato costantemente la gestione del pacchetto a nostra disposizione. Dobbiamo fare tesoro delle lezioni di questa stagione, perché potrebbero esserci utili anche in futuro. Anche quando hai una macchina molto competitiva puoi avere delle gare in salita, averne gestite così tante quest’anno ci ha dato tante armi per far fronte a situazioni inattese e l’esperienza nelle corse è sempre qualcosa di utile”.