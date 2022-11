Prove libere 1: Charles terzo, Robert settimo

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il terzo e il settimo tempo con Charles Leclerc e Robert Shwartzman rispettivamente nella prima sessione di libere del Gran Premio di Abu Dhabi a Yas Marina. Il test driver del team ha sostituito Carlos Sainz nel turno inaugurale, completando così la sua seconda uscita in Formula 1.

45 giri. Charles e Robert hanno iniziato con programmi diversi: il pilota della vettura numero 16 ha iniziato a spingere immediatamente con gomme Soft, mentre il test driver con la F1-75 contrassegnata dal 39 ha effettuato alcuni giri a velocità costante con i rastrelli per effettuare alcune misurazioni. Il monegasco ha ottenuto 1’27”917, mentre Robert ha fermato i cronometri a 1’28”711. Rientrati ai box per un nuovo treno di Soft, Leclerc è sceso a 1’26”888, terzo miglior crono, mentre Shwartzman ha ottenuto 1’27”429, settimo tempo assoluto. Nel complesso Charles ha completato 22 giri, Robert uno in più.