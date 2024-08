Cronache dal paddock di Donington

Il finale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK resta ancora tutto da scrivere al termine del round di Donington Park, con le due classi che devono ancora trovare il proprio padrone. Nel Trofeo Pirelli, nella sfida interna al team Charles Hurst, Gilbert Yates è in vantaggio su Andrea Morrow (97 punti contro 82), mentre nella Coppa Shell Robert Rees (Dick Lovett Swindon) sembra favorito, visti i 16 punti sull’inseguitore Mike Dewhirst. Anche in questo caso la lotta per la prima posizione si gioca all’interno di un team: Dick Lovett Swindon.

Morrow e Rees in salita: Andrew Morrow (Charles Hurst) e Robert Rees, una settimana prima della tappa di Donington Park, si sono dati appuntamento sulla celebre salita del Goodwood Festival of Speed. Rees ha guidato la sua Ferrari 488 Challenge Evo mentre Morrow era al volante della nuova 296 Challenge.

296 Challenge. In vista dell’impiego nella prossima stagione, i piloti del Ferrari Challenge UK hanno avuto un'altra occasione per provare la Ferrari 296 Challenge, l'ultimo modello lanciato dalla Casa di Maranello che andrà a sostituire la 488 Challenge Evo. I piloti hanno apprezzato l'esperienza di testare la prima Ferrari Challenge V6 in pista, lodando il significativo aumento delle prestazioni, i miglioramenti aerodinamici e il sistema frenante riprogettato.

Il ritorno di Khera. Domenica a Donington gli spettatori hanno assistito al ritorno del due volte campione del Trofeo Pirelli (2020 e 2022) Lucky Khera (Graypaul Birmingham). Khera ha esordito in questa stagione nel migliore dei modi, salendo sul gradino più alto del podio in Gara 2, sfruttando i problemi che hanno ostacolato Andrew Morrow e Gilbert Yates.

Ultimo ballo. Anche quest’anno, come nel 2022, il tracciato di Silverstone rappresenterà l’ultima occasione per vedere in azione i piloti del Ferrari Challenge UK, ma soprattutto sarà l’ultimo evento che decreterà i campioni del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell 2024. L’appuntamento è fissato dal 13 al 15 settembre.