La monoposto col motore a 12 cilindri orizzontali e contrapposti è stata una realizzazione bella e sfortunata.



Il suo debutto è avvenuto al G.P. degli Stati Uniti nel 1964 affidata a Bandini il quale ha utilizzato poi quasi sempre questa vettura in alternativa alla 158 di Surtees. Anche se, sulla carta, il motore coi cilindri orizzontali è più basso di quello a V e dunque offre vantaggi in fatto di tenuta di strada, tuttavia la 512 ha sofferto per la superiorità dimostrata dalla Lotus di Clark (che vince la Coppa Costruttori ed il titolo Piloti) e dalla BRM di Graham Hill che si sono divisi le vittorie della stagione 1965 salvo l’ultima gara in Messico vinta a sorpresa dalla rivelazione Ginther alla guida della Honda.



Peraltro, il cambio di regolamento che sarebbe entrato in vigore all’inizio del 1966 (motori con cilindrata di 3.000 cm3 aspirati e 1.500 cm3 con compressore) orienta quasi tutte le energie sulla vettura per la stagione successiva.