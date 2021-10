Nuova evoluzione per la monoposto del 1984, con una forma a freccia ancora più accentuata ed una importante variazione nella distribuzione dei flussi interni alla fiancate

l’aria attraversa prima i radiatori dell’acqua e poi gli scambiatori di calore che scaricano lateralmente. Il pilota è seduto sempre più avanti il che porterà ad emanare norme che ne limitino la posizione. Le sospensioni anteriori hanno i triangoli a base più larga e naturalmente la potenza del motore ha fatto un balzo in alto aumentando del dieci per cento. Si cominciano ad usare anche i dischi freni in carbonio che consento di ridurre il peso della vettura e naturalmente delle masse non sospese. Con Michele Alboreto un italiano torna dopo tanti anni al volante di una Ferrari. Alboreto vince a Zolder ma la 126 C4 non è in grado di competere ad armi pari con le McLaren e quello del Belgio rimane l’unico successo dell’annata. Alla fine della stagione, la Ferrari è seconda, peraltro staccatissima, nella classifica Costruttori. Alboreto e Arnoux sono, rispettivamente, quarto e sesto in quella Piloti, vinta da Lauda per mezzo punto su Prost.