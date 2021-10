La Scuderia Ferrari si presenta a Monaco con la nuova 312 T progettata da Mauro Forghieri. La vettura ha esordito in Sud Africa, dove Lauda è stato quarto, ma pareva destinata a dominare il Gran Premio di Spagna prima del disastro accaduto in curva 1, quando, dopo il via dalla prima fila, le due vetture di Maranello erano state spinte una contro l’altra dalle monoposto fuori controllo di Mario Andretti e Vittorio Brambilla, in lotta per la terza piazza. Dopo quattro gare, dunque, in testa alla classifica c’è Emerson Fittipaldi su McLaren con 15 punti, davanti al duo della Brabham formato da Carlos Pace e Carlos Reutemann con 12. Regazzoni e Lauda sono ottavo e nono con sei e cinque lunghezze, mentre la Ferrari è quarta tra i costruttori a quota 8.Prove libere e qualifiche sono in programma giovedì e venerdì, mentre il sabato è riservato al prestigioso Gran Premio di Formula 3. Niki Lauda centra la pole position risultando l’unico uomo capace di girare sotto la barriera del minuto e 27 secondi. L’austriaco ferma i cronometri a 1’26”40, ben sei decimi meglio del britannico Tom Pryce, secondo a sorpresa sulla Shadow. Regazzoni con 1’27”55 si schiera in sesta posizione. La griglia da sole 18 vetture fa calare il sipario su una leggenda del motorsport: Graham Hill. Soprannominato “Mr. Monaco” per aver trionfato cinque volte nel Principato, l’inglese, 46 anni, si presenta in sostituzione di Stommelen sulla Hill ma fallisce la qualificazione e annuncia il definitivo addio alle corse. Gli sarà concesso un ultimo giro d’onore prima del via del Gran Premio di Gran Bretagna del 19 luglio.