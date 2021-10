Quello che piloti e squadre trovano è un Autodromo Nazionale completamente ristrutturato. Rispettando le promesse fatte l’anno prima, viene ampliata la zona dei parcheggi sul retro del paddock e sono costruiti dei nuovi box. La pitlane viene allargata a undici metri, al punto che ora ci possono stare tre vetture affiancate. Sul rettilineo di partenza, per evitare imbottigliamenti al via come accaduto nel tragico Gran Premio del 1978, vengono inseriti nell'asfalto dei piccoli coni di gomma. Vengono anche ampliate parti della pista, come la prima chicane, e molte vie di fuga, sia alla Curva Grande che alle due di Lesmo. Nei punti più pericolosi ci sono ora delle barriere di pneumatici, per meglio assorbire gli eventuali impatti contro il guardrail. Alcune piante vengono abbattute alla variante Ascari per garantire maggiore visibilità e sicurezza. Scheckter per aggiudicarsi il titolo deve vincere e sperare che Jacques Laffite non giunga secondo, mentre sembra molto improbabile che la Scuderia possa chiudere i giochi nella gara di casa nella classifica Costruttori. La Ferrari guida la classifica con 19 punti di margine sulla Ligier, 22 sulla Williams e 43 sulla Lotus, con ancora 45 a disposizione. La casa di Maranello, per aggiudicarsi per la sesta volta la Coppa Costruttori, deve lasciare Monza con un margine di 30 punti sulla Ligier, di 31 sulla Williams e mantenerne almeno 30 in più della Lotus. In caso di doppietta, dunque, bisogna che la Ligier non faccia più di più di quattro punti e la Williams non più di sei.