Alle ore 13 finalmente la situazione meteorologica sembra migliorare: smette di piovere e durante una gara di supporto spunta addirittura il sole. Fittipaldi e Lauda in qualità di rappresentanti dei piloti effettuano un’ispezione che si conclude con esito positivo: se non riprende il fortunale il Gran Premio si farà, per la gioia del pubblico che assiepa comunque gli spalti fin dal mattino incurante del maltempo.

Con appena 15 minuti di ritardo sull’orario inizialmente concordato, e in condizioni di pista addirittura asciutta, il Gran premio d’Italia prende dunque il via. Regazzoni è autore di uno scatto perfetto, mentre Lauda fa patinare le ruote della sua 312 T perdendo tempo prezioso e dovendo accettare di accodarsi al compagno. Ma Lauda quel giorno non ha altro in mente che non sia quel mezzo punto che gli potrebbe dare la matematica certezza del titolo.

Regazzoni, che il pubblico non smette di incitare dal primo al 52° giro, è in stato di grazia: migliora a più riprese il giro più veloce della corsa e non commette nemmeno una sbavatura. Lauda presto capisce che per la vittoria non c’è discussione e desiste presto dal tenere il ritmo del compagno di squadra. Quando anche Fittipaldi raggiunge la Ferrari l’austriaco non oppone alcuna resistenza, mentre dai box gli segnalano che dietro di lui c’è la Brabham di Reutemann che invece è necessario tenere dietro per conquistare il titolo anche tra i costruttori.

Regazzoni passa per primo sul traguardo andando a conquistare la sua terza vittoria in Formula 1, la numero 57 per la Scuderia Ferrari che torna a conquistare entrambi i titoli come era già accaduto nel 1961 e nel 1964. Lauda, terzo dietro a Fittipaldi, vince il titolo con pieno merito avendo saputo mettere in mostra classe, velocità ma anche molta intelligenza. Il pubblico impazzisce di gioia e, come già visto tante volte a Monza, lascia gli spalti per una pacifica invasione di pista e un abbraccio quasi fisico agli uomini di Maranello. Viene portato in trionfo anche Mauro Forghieri la cui 312 T si è dimostrata un’arma potentissima per riportare la Ferrari al vertice dell’automobilismo sportivo.