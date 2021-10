Anche il tedesco della Ferrari dopo le due curve di Lesmo riesce a scavalcare Clark per il quinto posto, ma l’inglese è un rivale coriaceo e si mette in scia per tentare di ripassare davanti alla prima staccata. Il gruppo percorre il rettilineo del Vialone e approccia la Parabolica. Hill guida su Ginther, Rodriguez e Brabham. Lievemente più staccati Von Trips con in scia Clark. La staccata si avvicina e i piloti iniziano la frenata. Il tedesco nel fare questa operazione lascia andare la sua Ferrari leggermente verso l’esterno, mentre la Lotus è ancora in accelerazione. Le ruote posteriori della 156 e le anteriori della vettura di Clark vengono a contatto.

Le due auto escono di pista, ma mentre la Lotus si appoggia alla base del terrapieno alto di circa 150 cm e perde inerzia, Von Trips decolla girando come una trottola. La vettura sbalza il pilota, che muore sul colpo, e falcia gli spettatori in cima al terrapieno che sono separati dalla pista solo da una rete di ferro. Il bilancio è terribile, oltre al pilota perdono la vita in 14. La corsa non viene sospesa, ma a quei tempi non usava.

Phil Hill ha intuito la gravità dell’incidente, ma si continua. Per le altre Ferrari la corsa si dimostra difficile dal momento che altre quattro vetture sono costrette al ritiro. Hill passa per primo sotto la bandiera a scacchi e, complice il ritiro di Moss, conquista il titolo. Ai box lo mandano alla premiazione, poi gli dicono cosa sia accaduto. La voglia di festeggiare è poca. Hill porta per la prima volta il titolo mondiale negli Stati Uniti.

Il barone Wolfgang Von Trips, che poteva diventare il primo campione del mondo tedesco della massima categoria, viene sepolto nella tomba di famiglia al cimitero di Kerpen-Horrem. I parenti di lì a poco decidono di dare in gestione il kartodromo che lo stesso pilota aveva fatto costruire per allenarsi. A prenderlo è un certo Rolf Schumacher, padre di due ragazzi, Michael e Ralf, che proprio a Kerpen faranno le prime esperienze al volante e diventeranno due dei piloti più forti in assoluto che la Germania abbia mai avuto.