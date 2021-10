Gerhard vola inarrestabile verso una vittoria che non è mai in discussione in una gara nella quale solo l’alternanza nell’esecuzione dei pit stop non gli consente di condurre dal primo all’ultimo passaggio (Senna compie infatti un giro in testa). Per l’austriaco si tratta della seconda vittoria in carriera, la prima con la Scuderia Ferrari, che interrompe così un digiuno con la vittoria che per la squadra italiana durava da 37 gare.

In stato di grazia, Berger si ripete anche due settimane più tardi ad Adelaide, in Australia, facendo impazzire i tifosi e infondendo nel gruppo grande fiducia, forse troppa, in vista della stagione successiva.