Mentre tutti i team sono preoccupati di arrivare in fondo con una sosta sola, la Leyton House sta preparando il colpaccio: finire la gara senza stop ai box. Al via Mansell viene scavalcato da Berger mentre Senna è terzo davanti a Prost. La prima parte di gara scorre tranquilla e fare la differenza sono i pitstop per il cambio gomme. La Ferrari numero uno rientra al giro 26 e riparte in sette secondi. Poco dopo si ferma anche Mansell mentre le McLaren restano in pista oltre il giro 30. Senna supera Berger che rientra al box e perde 12 secondi, una sosta non buona che però non è nulla confrontata con quella del compagno che ne perde addirittura 16. Tutto si mette per il verso giusto per le Ferrari se non fosse che è ormai chiaro che le due Leyton House, davanti, tenteranno di andare fino in fondo senza fermarsi.

Mansell è costretto al ritiro mentre Prost raggiunge Gugelmin anche se il sorpasso è tutt’altro che semplice. Il nuovo pacchetto aerodinamico della Leyton House permette alla vettura inglese di uscire dalle curve più brillantemente della Ferrari che poi, sul rettilineo, non riesce a sfruttare la superiore potenza del proprio V12 per portare l’attacco. Il brasiliano resiste a lungo ma deve dare strada a Prost che progressivamente si riporta anche su Capelli. È il 60° deli 80 giri in programma e, di nuovo, si cade nell’errore di pensare che per il francese possa essere un gioco da ragazzi passare davanti all’italiano. Capelli, alla migliore gara della carriera, che, di fatto, gli varrà l’ingaggio in Ferrari per il 1992, si difende con le unghie e con i denti e solo a tre giri dal termine cede la prima piazza alla Ferrari.