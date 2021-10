Al sabato sono di nuovo le due Renault, con Alain Prost e René Arnoux, a monopolizzare la prima fila, mentre Pironi, tornato sulla sua vettura titolare, a pochi minuti dalla fine delle qualifiche stabilisce il sesto tempo in 1’16”501. Il francese batte di 115 millesimi Villeneuve che decide dunque di tornare in pista. Il direttore tecnico Mauro Forghieri cerca di farlo ragionare: ha già usato entrambi i treni di gomme da qualifica ed è dunque improbabile riuscire a migliorarsi. Gilles insiste e Forghieri gli concede un tentativo. Il canadese scende in pista alle 13.52. In quell’occasione al suo fianco non c’è, al contrario di quanto accadeva sempre, la moglie Joanne, impegnata a Monte Carlo con la prima comunione della figlia Melanie.

Gilles si lancia per il proprio tentativo ma trova sulla sua strada la March di Jochen Mass che in un primo momento non si accorge della Ferrari che sta sopraggiungendo. Appena la vede negli specchietti retrovisori, tuttavia, si fa da parte per lasciar passare il canadese. Villeneuve però crede che il tedesco non lo abbia visto e si appresta a superarlo. I due finiscono nella stessa zona della pista e il contatto è inevitabile. La Ferrari numero 27 si impenna e ricade sulla pista catapultando il pilota con tutto il seggiolino contro le reti di protezione. La situazione appare subito disperata: il medico della Formula 1, Syd Watkins, accorre sul luogo dell’incidente e capisce che c’è poco che si possa fare per il pilota. Gilles viene trasportato in elicottero a Lovanio ma il quadro clinico è disperato: ci sono lesioni alle vertebre cervicali e dal cervello non arrivano più impulsi, anche se il cuore e i polmoni lavorano ancora. Verso le 19, accompagnata da Jody Scheckter, amico ed ex compagno di Gilles in Scuderia, arriva a Lovanio anche Joanne che, dopo aver lungamente parlato con i medici, acconsente al distacco delle macchine. Alle 21.12 la vita di Villeneuve si conclude.