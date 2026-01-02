Niccolò Maccagnani, nato nel 2010 a Roma, è entrato a far parte della Scuderia Ferrari Driver Academy a partire dal 1° gennaio 2026.

Dopo aver fatto una robusta esperienza con un intenso programma di test, Niccolò ha disputato le sue prime gare in monoposto in Formula 4 nel 2025. Ha concluso l’anno gareggiando nella serie Formula Trophy con il team Pinnacle Motorsport nell’arco del quale ha mostrato grande competitività chiudendo in seconda posizione.

Nel 2026 Niccolò sarà impegnato con il team Prema Racing nel campionato italiano di Formula 4 e in quello Euro 4 che si disputa con lo stesso tipo di monoposto ma è più focalizzato su circuiti europei.