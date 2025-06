Partner



HP Inc. (NYSE: HPQ) è leader tecnologico globale nella creazione di soluzioni che consentono alle persone di realizzare le proprie idee e connettersi alle cose a cui tengono maggiormente.

HP opera in oltre 170 paesi e offre un'ampia gamma di dispositivi, servizi e abbonamenti innovativi e sostenibili per personal computer, stampa, stampa 3D, lavoro ibrido, gaming e molto altro.

Grazie all'integrazione dei prodotti e servizi HP ad alte prestazioni – tra cui PC e dispositivi adattivi, tecnologia per videoconferenze e funzionalità di stampa – la partnership consente alla Scuderia Ferrari HP di incrementare la precisione della formazione e ottimizzare i processi, sia in pista che fuori. HP si impegna inoltre ad accelerare l’innovazione sostenibile in ambito tecnologico e sportivo, oltre a promuovere progetti di educazione dedicati a team e comunità per creare generare un impatto duraturo per le prossime generazioni.