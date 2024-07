Lo scouting programme della Ferrari Driver Academy ha prodotto i primi due nomi che parteciperanno alle FDA Scouting World Finals in programma a Maranello e Fiorano dal 24 al 28 ottobre prossimi. Si tratta del pilota filippino William Go e di Enzo Yeh, rappresentante di Taipei, che hanno brillato più di tutti nell’evento che è andato in scena a Sepang sotto gli occhi degli esperti di Motorsport Australia e dei rappresentanti della Ferrari Driver Academy, Jock Clear e Alessandro Vantini.

Tre giornate intense. I due piloti selezionati hanno dovuto vedersela con altri 22 fortissimi talenti in una tre giorni che ha visto i giovani impegnati in una simulazione di weekend al volante di alcune monoposto di Formula 4, la categoria propedeutica per eccellenza. William ed Enzo sono emersi come i più promettenti, sia sotto il profilo dell’interazione con i tecnici che sotto quello della pura evoluzione sessione dopo sessione.

Soddisfatto. Jock Clear, FDA Driver Coach, ha confermato l’alto livello dell’evento: “Lo scouting camp in Malesia è stato un evento pienamente riuscito. Motorsport Australia ha organizzato tutto alla perfezione e ci ha fatto trovare un gruppo di piloti davvero competitivo. Tutti e 24 i ragazzi sono stati all’altezza della situazione, hanno dato il massimo e si sono fatti onore aiutandosi a vicenda e lavorando bene con gli ingegneri. William ed Enzo hanno fatto quel qualcosa in più da metterli in luce su tutti gli altri e per questo abbiamo deciso di premiarli. Non vedo l’ora di vedere entrambi impegnati a Fiorano nelle FDA Scouting World Finals”.

L’Italia vi aspetta. Marco Matassa è rimasto a Maranello, ma non vede l’ora di incontrare i due ragazzi, confermando l’importanza degli scouting di area nell’ambito del sistema messo in atto ormai da qualche anno da parte di FDA: “Siamo contenti che il nostro programma di scouting continui a crescere e in particolar modo guardiamo con favore al fatto che ragazzi da sempre più Paesi nel bacino Asia-Pacific siano coinvolti da questa iniziativa, come dimostra l’emergere di William ed Enzo. La collaborazione con Motorsport Australia ci permette di monitorare un gran numero di movimenti nazionali e ci consente di valutare sempre i migliori talenti di quest’area. Non vedo l’ora di incontrare William ed Enzo e di vederli all’opera a Fiorano in ottobre”.