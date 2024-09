Weug e Nobels alla sfida di Singapore

Diciannove curve che si sviluppano per quasi cinque chilometri circondati dai muretti tipici dei tracciati cittadini. Ma la sfida che impone il circuito di Marina Bay è resa più impegnativa dal clima caldo umido che avvolge sin dal momento in cui si atterra in aeroporto. La trasferta di Singapore è sempre molto temuta, le condizioni ambientali amplificano le già notevoli difficoltà che si affrontano su un circuito cittadino, e per questo molti piloti anticipano di qualche giorno l’arrivo a Singapore. L’acclimatamento è una variabile da non sottovalutare. Maya Weug e Aurelia Nobels affronteranno la quinta tappa stagionale della F1 Academy reduci dai buoni risultati arrivati nel precedente weekend di Zandvoort.

La situazione. Maya ha concluso il weekend olandese con un doppio piazzamento sul podio (terza in Gara-1, seconda in Gara-2) ritrovando la performance di inizio stagione. Il bottino di tappa ha permesso a Weug di salire al quinto posto nella classifica generale, a sole quattro lunghezze dalla top-3. Anche Aurelia ha lasciato l’olanda con il sorriso, grazie a due piazzamenti in zona punti che le hanno consentito di entrare nella top-10 della classifica generale. Per la diciassettenne brasiliana è stata la conferma di una crescita progressiva. Sia per Weug che per Nobels ci sarà da familiarizzare con il tracciato di Marina Bay, circuito non semplice al primo approccio, ma il lavoro di preparazione svolto alla vigilia della trasferta sarà un aiuto prezioso. “È una pista che alcuni conoscono, ma non faccio parte di quel gruppo – ha commentato Maya – avremo a disposizione solo una sessione di prove libere di trenta minuti, quindi è molto importante il lavoro fatto al simulatore. Anche fisicamente è un circuito impegnativo a causa del caldo e, soprattutto, dell’umidità, abbiamo lavorato molto in palestra e curato in modo particolare l’alimentazione. Ho intensificato le mie partite a padel, sempre alle ore… 13! Mi sono assicurata che le condizioni fossero le più calde possibili e direi che è stato un buon valore aggiunto al mio programma di allentamento”.

Programma. Il fine settimana di Singapore scatterà venerdì con la sessione di prove libere alle 15.20 (9.20 CEST). Il turno di qualifica è in programma in notturna, con semaforo verde alle 19.30 (13.30 CEST). Sabato si tornerà in pista per Gara-1 (alle 15.05, 9.05 CEST) mentre Gara-2 è in programma domenica alle 15.35 (9.35 CEST). Entrambe le corse del weekend, dalla durata di 30 minuti, assegneranno il medesimo punteggio standard, passando dal 25 del vincitore a quello singolo della decima posizione. In ogni weekend saranno inoltre assegnati due punti per ognuna delle pole position, e un punto per il girono più veloce.