Taponen e Camara in pista a Dubai

Il campionato di Formula Regional Middle East torna in pista questo fine settimana al Dubai Autodrome per la terza delle cinque tappe in calendario. Obiettivi importanti per i due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy.

Dopo l’intenso avvio di campionato, con due appuntamenti consecutivi sul circuito di Yas Marina, squadre e piloti hanno potuto tirare il fiato per una settimana prima di trasferirsi sul Dubai Autodrome. Il circuito di 5.390 metri ospita la terza tappa in calendario, un weekend molto atteso dopo i verdetti emersi al termine delle sei gare disputare sul tracciato di Abu Dhabi. Con i due successi conquistati nel secondo fine settimana, Tuukka Taponen si è portato al comando della classifica generale, che lo vede a quota 100 punti. Il diciassettenne finlandese della Scuderia Ferrari Driver Academy ha confermato un ottimo esordio in Formula Regional, affiatandosi rapidamente con una monoposto per lui del tutto nuova. “Alla vigilia del campionato ero fiducioso – ha commentato Tuukka – ma ammetto che i risultati arrivati nel secondo weekend di Yas Marina hanno superato le mie pur buone aspettative. Aver ottenuto due pole position e altrettante vittorie ha confermato il buon potenziale che siamo riusciti ad avere nell’arco del fine settimana, ripagando il lavoro fatto dalla squadra così come il supporto che ho ricevuto dalla Academy. Ora però inizia un nuovo weekend su una pista differente, ci aspetta un’altra sfida molto impegnativa”.



Rafael. Quello di Dubai è un fine settimana molto atteso anche da Rafael Camara. Il brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy nelle prime due tappe della serie ha confermato un buon potenziale velocistico, ma per tanti e differenti motivi non si è tradotto nei risultati sperati. Nelle sei gare finora disputate, Camara ha raccolto tre piazzamenti nella top-5, un bottino che lo colloca al decimo posto nella classifica generale. “Finora non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo – ha spiegato Camara – ma nell’ultimo appuntamento di Yas Marina siamo comunque riusciti a migliorare la performance della monoposto e questo mi da fiducia in vista dei prossimi impegni. Ci aspetta una pista diversa, e questo aspetto lo vedo come un’opportunità per ritrovare il podio”.



Programma. Il weekend sul Dubai Autodrome entrerà nel vivo con un’intensa giornata di sabato. Si inizierà alle 9.20 locali (7.20 CET) con la doppia sessione di qualifica, per poi tornare in pista alle 13.30 (10.30 CET) per la prima gara del weekend. Squadre e piloti avranno a disposizione due ore per prepararsi a Gara-2, che scatterà alle 17 (14 CET). Il programma proseguirà domenica con Gara-3 che prenderà il via alle 10.30 (7.30 CET).