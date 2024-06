Oliver Bearman confermato in Formula 2 con Prema

Oliver Bearman sarà in pista in Formula 2 con il team Prema anche nel 2024. Il pilota britannico della Ferrari Driver Academy affronterà la sua seconda stagione nella categoria cadetta dopo avere ottenuto il sesto posto in campionato. La posizione però non dice tutto della stagione del classe 2005: Con tre Oliver è stato infatti, insieme a Jack Doohan, il pilota che ha vinto il maggior numero di Feature Race, la corsa più importante del weekend. A queste tre affermazioni si aggiunge il successo nella Sprint Race di Baku, quando il ragazzo ha dominato entrambe le gare in programma sul circuito cittadino dell’Azerbaigian.

Debutto in Formula 1. Oltre alla bella stagione di Formula 2, Bearman ha anche debuttato su una Formula 1, prima con un test a Fiorano al volante di una SF21 e poi anche nei weekend ufficiali di campionato, quando si è messo in luce nelle prime sessioni di prove libere dei Gran Premi di Città del Messico e di Abu Dhabi al volante della Haas VF-23.

Ambizioso. Il prossimo anno per Oliver dovrà essere all’insetgna del consolidamento: avendo dimostrato di essere molto veloce, sarà necessario per lui trovare la costanza di rendimento indispensabile per puntare al titolo: “Sono davvero felice di continuare per un altro anno con Prema in Formula 2. Ho fatto molta strada come pilota e come persona in questi due anni grazie a loro, e sono entusiasta di continuare il lavoro che abbiamo iniziato anche nella prossima stagione. Sono sicuro che, con l’aiuto anche della Ferrari Driver Academy, nel 2024 potremo toglierci delle soddisfazioni”.