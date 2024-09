Oliver Bearman, allievo della Scuderia Ferrari Driver Academy, nella stagione 2025 correrà per l'Haas F1 Team, il team americano con cui ha firmato un contratto pluriennale. Il diciannovenne inglese è arrivato nell’Academy di Maranello a fine 2021 e quest'anno corre con il team Prema Racing in Formula 2, oltre a rivestire il ruolo di pilota di riserva della Scuderia Ferrari HP. Ruolo già svolto in occasione del Gran Premio dell'Arabia Saudita in sostituzione di Carlos Sainz, costretto a ritirarsi per un problema di salute.

Non molto tempo dopo aver conquistato la pole in Formula 2 a Jeddah, Bearman si è qualificato 11° nel Gran Premio in cui ha concluso con un impressionante settimo posto, meritando l’ingresso nel club dei rookie che hanno segnato punti al loro debutto in Formula 1. Recentemente Oliver ha vinto la Sprint Race di Formula 2 dello scorso fine settimana in Austria.

Per Bearman non si tratta di un debutto assoluto all’interno del team Haas F1, per il quale lo scorso anno ha guidato in due sessioni di FP1 e nei test di fine stagione di Abu Dhabi. Oliver sarà al volante della Haas VF24 in FP1 nel venerdì di Silverstone e farà lo stesso in Ungheria, Messico e Abu Dhabi, mantenendo il ruolo di pilota di riserva della Scuderia e continuando a competere nella serie FIA Formula 2.

Il nome di Oliver va ad aggiungersi alla lista dei piloti passati attraverso la Scuderia Ferrari Driver Academy prima di giungere in Formula 1, insieme a Felipe Massa, Jules Bianchi, Sergio Perez, Lance Stroll, Mick Schumacher e l'attuale pilota ufficiale della Scuderia Ferrari HP, Charles Leclerc.

"È difficile esprimere a parole quanto questo significhi per me" ha commentato Bearman. "A Fred, Marco, Jock, Alessandro e a tutti i ragazzi della Scuderia Ferrari Driver Academy, semplicemente, non sarei qui senza di voi. Grazie per avermi preparato fin dalla F4 a questa incredibile opportunità, darò tutto quello che posso".