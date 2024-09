Il pilota brasiliano ha legittimato il suo ruolo di leader con una vittoria esaltante, due pole position e una grande rimonta. Podio per Tuukka Taponen, secondo in Gara-1 e nella classifica generale.

Maranello, 11 settembre 2024 – Rafael Camara ha lasciato il segno. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola il diciannovenne brasiliano è stato autore di un gran fine settimana che gli ha permesso di consolidare la sua leadership nella classifica di campionato. Camara ha trionfato in Gara-1, un successo esaltante che lo ha visto leader sin dal via ma costretto a recuperare una penalità di 5 secondi inflittagli dalla direzione gara per essere scattato con un minimo anticipo allo spegnersi del semaforo. Nella seconda corsa del weekend Rafael ha pagato un contatto innescato da Tuukka Taponen alla prima curva dopo il via. Ripartito dall’ultima posizione, Camara nei pochi giri percorsi in regime di bandiera verde ha rimontato fino alla nona piazza finale. “È stato un gran bel weekend – ha commentato Rafael –. Siamo stati molto veloci fin dalle prove libere e abbiamo migliorato progressivamente la performance ogni volta che siamo scesi in pista. Le due sessioni di qualifica sono state davvero ottime, dobbiamo continuare così, è bello e stimolante vedere il risultato di un grande lavoro. Poi, è stato ovviamente molto bello riuscire a vincere la prima gara, credo che la corsa abbia premiato tanti aspetti su cui ci siamo focalizzati in questa stagione. Peccato per l’incidente al via di gara 2, ma siamo comunque riusciti a risalire molto bene e a conquistare altri due punti per la classifica generale. Ora ci concentreremo sul circuito di Spielberg, una pista che mi piace e sulla quale non vedo l’ora di iniziare a girare”.

La situazione. Dopo sette dei dieci appuntamenti del calendario 2024, Camara è leader con 239 punti. Il primo degli inseguitori resta Taponen (178), autore di un fine settimana nel quale non è riuscito a concretizzare nel migliore dei modi una performance molto buona. Tuukka si è ben comportato in Gara-1 conquistando la piazza d’onore, poi al via della seconda corsa è stato costretto al ritiro dopo poche centinaia di metri a causa di un contatto con Camara alla variante del Tamburello. Una manovra che il collegio dei commissari sportivi ha sanzionato con quattro posizioni di penalità che Taponen dovrà scontare sulla griglia di partenza della prima gara che si disputerà il prossimo weekend a Spielberg. Buono il ritorno nella categoria di Maya Weug. In un fine settimana molto combattuto ed insidioso è riuscita a completare entrambe le gare concludendo la seconda corsa in quattordicesima posizione. Il primo obiettivo per Weug nel weekend di Imola è stato ritrovare il feeling con la monoposto guidata la scorsa stagione, ed il crescendo di performance fa bene sperare in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.