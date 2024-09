FRECA: Camara e Taponen si dividono il bottino

Rafael Camara ha confermato il suo ottimo stato di forma anche sul circuito di Zandvoort. Il pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy ha concluso il weekend olandese con la vittoria in Gara-2 (corsa che lo ha visto scattare dalla pole position) e la piazza d’onore conquistata nella prima corsa del fine settimana. Nelle sei gare finora disputate Camara ha ottenuto quattro vittorie e due secondi posti, un passo che gli ha consentito di rafforzare la sua leadership in una classifica generale che lo vede a quota 136 punti, con 73 lunghezze di vantaggio su Tuukka Taponen, primo degli inseguitori.

Soddisfatto. “Sono molto, molto contento – ha commentato Camara – abbiamo completato un altro ottimo fine settimana nel quale siamo stati veloci in tutte le condizioni. Il feeling con la monoposto è stato molto buon sin dalle prime prove, siamo stati veloci sul bagnato di Gara-1 e sull’asciutto nella seconda corsa, a conferma di un equilibrio generale molto buono. Ringrazio il team Prema e la Academy per il lavoro e il supporto che mi garantiscono, è bello vedere come il lavoro iniziato lo scorso anno stia dando i frutti sperati. Ma non siamo ancora giunti a metà stagione, quindi abbiamo molta strada da percorrere e non abbasseremo la guardia. Stiamo lavorando molto e con grande passione, non vedo l'ora di tornare in pista nella prossima tappa sull’Hungaroring”.

Ottimo Tuukka. A completare un weekend molto positivo per la FDA è arrivata anche la vittoria di Taponen, il primo successo di Tuukka nella serie europea di Formula Regional. Il pilota finlandese (rookie nel campionato) è riuscito ad imporsi in Gara-1, corsa caratterizzata da condizioni atmosferiche molto insidiose. Tuukka ha completato un weekend positivo conquistando la sesta posizione in Gara-2 dopo un finale di gara molto intenso. “Credo di aver svolto un buon lavoro – ha commentato Tuukka – ovviamente è stata una bella soddisfazione vincere la mia prima gara nella serie europea, penso di aver massimizzato tutto quello che ho avuto a disposizione. Sul fronte della pura performance ci manca ancora qualcosa per essere al vertice con regolarità, non siamo ancora dove vogliamo essere ma stiamo lavorando per centrare questo obiettivo”

Gara-1. Una fitta pioggia ha convinto la direzione gara a procedere con l’avvio della corsa in regime di safety car. Taponen, secondo in griglia davanti a Camara, si è accodato al poleman James Wharton percorrendo oltre metà gara dietro la vettura di servizio. A dieci minuti dal termine la Safety Car è tornata in pit-lane dando il via alla corsa. Wharton ha subito preso un piccolo margine su Taponen, ma un testacoda alla curva 3 lo ha fatto retrocedere a centro gruppo. Dopo un ulteriore ingresso in pista della safety car la gara è ripresa per gli ultimi tre minuti, con un testa a testa per la leadership tra Tuukka e Rafael che ha visto anche momenti ad alto tasso di adrenalina. Dopo un rischio corso da Camara in curva 10, i due hanno mantenuto le rispettive posizioni fino alla bandiera a scacchi, transitando separati da due decimi di secondo.

Gara-2. Camara, autore della pole position, ha sfruttato al meglio la partenza dalla prima posizione con uno scatto perfetto, mentre Taponen al termine del primo giro ha mantenuto la quinta piazza occupata al via. Dopo un primo congelamento della gara in regime di Safety Car (dovuto ad un testacoda di Wharton) la corsa è ripresa con Camara abile a costruirsi un margine di sicurezza sul gruppo. Taponen e Ivan Domingues (molto aggressivo) sono arrivati ai ferri corti in curva 2, ma senza danni alle rispettive monoposto. Dopo una fase di studio Tuukka ha iniziato a mettere pressione su Noah Stromsted per la quarta posizione, con il danese che non ha esitato a difendersi con le unghie in uscita dalla curva Tarzan. Taponen ha poi dovuto cedere una posizione a Pedro Clerot ad un giro e mezzo dal termine della corsa, mentre Camara ha chiuso al comando una gara che ha visto la sua leadership mai in discussione.