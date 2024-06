Il circuito di Spa-Francorchamps ospita il secondo appuntamento 2024 della serie europea di Formula Regional. I due piloti della Scuderia ferrari Driver Academy puntano a confermare i brillanti risultati ottenuti nella tappa inaugurale di Hockenheim.

Il fascino del circuito di Spa-Francorchamps è confermato dal sorriso sul volto dei piloti che si apprestano a sfidarlo. Non c’è categoria, dalla Formula 4 alla Formula 1, che non faccia tappa sullo storico circuito belga, un monumento al motorsport che ha mantenuto nel tempo la sua anima originale pur subendo molte trasformazioni. I 7.004 metri vengono modellati da 19 curve, alcune delle quali veri e propri punti sacri dell’automobilismo.

Buona la prima. La Formula Regional arriva sul circuito belga dopo la tappa d’apertura del campionato 2024 disputata due settimane fa sul circuito di Hockenheim. È stata una “prima” ricca di riscontri positivi per la Scuderia Ferrari Driver Academy, grazie a Rafael Camara e Tuukka Taponen. Il brasiliano si è confermato mattatore del weekend tedesco, conquistando pole e vittoria ottenute in Gara-1 e la piazza d’onore nella seconda corsa. Un bottino che gli ha consentito di concludere il primo fine settimana in calendario da leader della classifica generale, con 43 punti all’attivo. Ora arriva la pista di Spa-Francorchamps, una delle più amate da Camara. “Ho dei bei ricordi su questo circuito – ha confermato Rafael – ho iniziato ad apprezzarlo in Formula 4 e ho sempre disputato delle buone gare. È una pista piuttosto sfidante, ed è per questo che risulta affascinante ed ovviamente impegnativa. Spero di poter confermare il mio buon feeling con questa pista anche questo fine settimana”.

Tuukka. Anche per Taponen quella belga è una tappa attesa. La gara d’esordio nella serie europea ha visto Tuukka conquistare una significativa seconda posizione, confermando l’ottimo approccio visto lo scorso inverno nella serie Middle East. Nel fine settimana di Hockenheim è mancata solo la conferma in Gara-2, corsa che ha avuto uno svolgimento molto condizionato dalla Safety Car. Per il finlandese il weekend di Spa-Francorchamps sarà un’ottima opportunità per confermarsi nel gruppo di vertice a dispetto della minor esperienza rispetto a molti degli avversari diretti. Come da tradizione è impossibile avere delle certezze sul fronte meteo, la possibilità di pioggia va sempre messa in conto sia in qualifica che in gara.

Programma. Il weekend di Spa-Francorchamps entrerà nel vivo sabato con la sessione di qualifica di Gara-1, in programma alle 10.20. Il turno sarà diviso in due gruppi (A e B) che determineranno la fila destra e sinistra della griglia di partenza. La pole position che sarà assegnata al più veloce tra i due leader dei gruppi. A seguire è in programma la prima gara del fine settimana, in programma alle 14.45. Il programma sarà replicato domenica, con qualifica alle 9.05 e Gara-2 alle 15.45.