Formula 4 UAE: Wharton torna in pista a Dubai insieme a Camara

Nella quarta tappa del campionato Formula 4 UAE, James Wharton sarà nuovamente al via dopo un weekend d’assenza. Al suo fianco Rafael Camara, reduce da un brillante fine settimana.

Procede a ritmi serrati il campionato di Formula 4 UAE, giunta al quarto dei cinque appuntamenti in calendario. Anche il prossimo fine settimana sarà al Dubai Autodrome ad accogliere squadre e piloti, che faranno successivamente tappa sul tracciato di Yas Marina per il round conclusivo, in programma il 19 e 20 febbraio. Per la Ferrari Driver Academy il prossimo weekend ci sarà una gradita sorpresa, ovvero il ritorno in pista di James Wharton, brillante protagonista nel primo appuntamento disputato sul circuito di Dubai nel quale ha colto ben tre vittorie nelle quattro gare in programma.



Il ritorno. Wharton, assente nella tappa dello scorso fine settimana, affiancherà Rafael Camara, reduce da un grande weekend che lo ha visto conquistare due vittorie ed una pole position. Sia per James che per Rafael il prossimo fine settimana sarà il terzo in assoluto al volante di una monoposto, ed entrambi avranno la possibilità di proseguire in quel percorso di affiatamento con la categoria che finora li ha visti bruciare le tappe.



All’altezza delle attese. “Camara lo scorso weekend ha dato una grande risposta – ha commentato il direttore della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa – mostrando una bella crescita che gli ha consentito di portarsi subito nelle posizioni di vertice, sia in qualifica che in gara. È un passo avanti importante, che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti. Siamo contenti di poter rivedere in pista anche Wharton: anche nel suo caso nell’ultimo suo weekend in macchina ha mostrato qualità di assoluto valore, e credo sarà molto interessante verificare cosa porterà il prossimo fine settimana. Siamo ai primi passi in monoposto di due ragazzi giovanissimi ma di indiscutibile talento, e finora sono stati decisamente all’altezza delle aspettative”.



Programma. Il programma dell’ultimo dei tre fine settimana programmati sul circuito di Dubai prevede sabato la doppia sessione di qualifica alle 8.40 locali (5.40 CET), mentre a seguire Gara-1 scatterà alle 12.35 (9.35 CET) seguita da Gara-2 alle 15.20 locali (11.20 CET). Squadre e piloti torneranno in pista domenica per affrontare Gara-3 (11 locali, 8 CET) e concludere il lungo weekend con Gara-4, che scatterà alle 16.25 locali (13.25 CET).