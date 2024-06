Formula 4: Taponen chiude con un tris di podi

Nell’ultima tappa stagionale del campionato italiano Tuukka ha conquistato due secondi e un terzo posto. Punti importanti per Wharton, Nobels chiude terza nella classifica finale riservata alle ragazze.

Si è concluso sul circuito di Vallelunga il settimo e ultimo appuntamento del campionato italiano di Formula 4. La tappa finale ha visto Tuukka Taponen tra i protagonisti assoluti del fine settimana, concluso con due secondi e un terzo posto. Il sedicenne finlandese della Ferrari Driver Academy ha confermato la crescita vista negli ultimi appuntamenti, riuscendo a concretizzare il suo potenziale con un buon bottino di tappa. Nella classifica finale di campionato Taponen si è piazzato quinto assoluto, con 196 punti, secondo fra gli esordienti. “Il fine settimana è stato abbastanza buono – ha commentato Tuukka –, siamo riusciti ad essere competitivi sia in qualifica che nelle tre gare. Credo di aver ottenuto il massimo possibile, nel complesso ci è mancata un po' di performance ma alla fine il bilancio del weekend direi che è positivo. Voglio ringraziare la Prema per il supporto che non mi hai mai fatto mancare in questa intensa stagione, ringrazio ovviamente anche la FDA per tutto il lavoro fatto insieme così come i miei sponsor. Resta ancora da affrontare l’ultimo weekend della serie Euro4, sul circuito di Barcellona, e andrò in Spagna con un solo obiettivo: puntare alla vittoria”.

James. Wharton ha mancato il podio, ma è comunque riuscito a confermare la sua quarta posizione nella classifica finale di campionato. Il suo bottino del weekend (un quinto, un sesto e un quarto posto) gli ha garantito di chiudere a quota 205,5 punti. “È stato un fine settimana piuttosto difficile fin dalle qualifiche – ha commentato James – non siamo riusciti a partire nelle posizioni in cui speravamo e questo ha condizionato l’esito del weekend. Nelle tre gare abbiamo reagito, e alla fine sono riuscito a chiudere la stagione italiana al quarto posto, centrando l’obiettivo che avevo alla vigilia del fine settimana di Vallelunga”.

Aurelia. Ad Aurelia Nobels il weekend non ha portato punti nella classifica assoluta, ma tre successi nella classifica riservata alle ragazze, nella quale ha conquistato il terzo posto finale a 20 punti dalla vetta. “Alla fine, il weekend ha portato diversi spunti positivi – ha commentato – anche se le qualifiche si sono confermate più difficili del previsto. Il ritmo gara però è stato buono, a pochi decimi dai più veloci. Ho imparato molto nell’arco di questo campionato, ricevendo un grande supporto dalla squadra e da tutto lo staff FDA, e sono contenta dei progressi fatti. Ora il mio focus è su Barcellona per l’ultima gara del campionato Euro4”.

Gara-1. La prima corsa del weekend di Vallelunga ha visto Taponen prendere il via dalla seconda posizione, Wharton è scattato nono e Nobels ventesima. Tuukka è stato autore di un buon avvio, che gli ha permesso di mantenere il secondo posto al termine di un primo giro molto combattuto. Ottima la partenza di James, salito quinto, mentre Nobels ha ceduto cinque posizioni. La corsa ha avuto un andamento molto lineare, con la top-5 che non ha visto alcun cambio di posizione fino alla bandiera a scacchi. Nobels ha rimontato parzialmente è ha chiuso al 22° posto.

Gara-2. Seconda, nona e ventiduesima, sono state le caselle di partenza nella seconda gara del weekend rispettivamente da Taponen, Wharton e Nobels. Subito dopo il via si è verificato un incidente a centro gruppo che ha coinvolto numerose monoposto, costringendo la direzione gara a interrompere la corsa con bandiera rossa. Dopo uno stop di mezz’ora, la gara è ripresa con partenza lanciata. Taponen ha mantenuto la seconda posizione, provando nei primi giri ad insidiare la leadership di Kacper Sztuka, poi vincitore del titolo, per poi dedicarsi a una gara di difesa per respingere l’assalto di Brando Badoer. Wharton è risalito fino alla sesto posto, Nobels al 17°.

Gara-3. Anche nell’ultima gara del weekend e del campionato Taponen ha preso il via dalla seconda posizione, Wharton in settima e Nobels in ventiduesima. Al via Tuukka è sfilato terzo seguito da James, autore di una buona partenza. La corsa non ha più visto cambi di posizione nella zona alta della classifica, con Taponen terzo davanti a Wharton. Nobels ha chiuso al 24° posto.