Dopo aver completato l’intenso weekend del campionato Italiano sulla pista di Spa-Francorchamps, Camara, Wharton e Weug hanno fatto rotta sul circuito di Zandvoort, che ospiterà il terzo round della serie ADAC.

Prosegue a ritmi molto serrati la stagione dei piloti della Ferrari Driver Academy impegnati in Formula 4. Lo scorso fine settimana Rafael Camara, James Wharton e Maya Weug sono scesi in pista sul circuito di Spa-Francorchamps, sede della terza tappa del campionato Italiano di categoria. Il weekend ha confermato l’ottimo stato di forma di Camara, autore di un’incredibile rimonta in Gara-3, così come progressi importanti da parte di Wharton e Weug. Prima di tornare in pista nella serie tricolore – la quarta tappa è in programma a Vallelunga il 3 luglio – i tre piloti FDA hanno fatto rotta su Zandvoort, pista che ospiterà questo fine settimana il terzo appuntamento del campionato tedesco ADAC. Nelle prime due tappe della serie Camara ha raccolto dei risultati importanti, vincendo Gara-3 a Spa-Francorchamps e conquistando ben quattro piazze d’onore che gli hanno consentito di confermarsi al secondo posto nella classifica generale.

James e Maya. Anche Wharton è salito sul podio nella tappa belga, confermandosi successivamente in zona punti anche nell’appuntamento ad Hockenheim. La trasferta tedesca non ha visto in pista Maya Weug, che tornerà nella serie a Zandvoort, pronta a confermare il buon momento mostrato nel campionato Italiano.

Programma. Il format dei weekend della serie ADAC è molto simile a quello del campionato italiano. Il fine settimana di Zandvoort entrerà nel vivo sabato con le due sessioni di qualifica che inizieranno alle 8.15, per poi tornare in pista alle 15:35 per Gara-1. Domenica scatterà con la disputa di Gara-2 (partenza 9.20) e si concluderà con la terza gara del weekend, in programma alle 16.30.